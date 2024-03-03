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Томази: Требуем от Франции признания прав корсиканского народа

Томази: Требуем от Франции признания прав корсиканского народа

Очередную акцию протеста организовали коллектив Patriotti, объединяющий бывших политзаключенных, и объединение Associu Sulidarita, защищающее политзаключенных. Эти ассоциации демонстрируют поддержку корсиканских заключенных, содержащихся во французских тюрьмах, за их политические взгляды. Мы требуем, чтобы Франция признала права корсиканского народа.

Об это заявил пресс-секретарь партии Nazione Петру Антоне Томази на демонстрации протеста, состоявшейся в Бастии в поддержку корсиканских заключенных. Его слова приводит «Азертадж».

Он отметил, что эти две ассоциации, поддерживающие политзаключенных, протестуют против французских репрессий. Он заявил, что эти репрессии в основном направлены против сторонников независимости.

«Также эти ассоциации проводят акцию за признание прав корсиканского народа, которые отрицаются и попираются французским государством. В ходе акции участники скандировали лозунги «Конец репрессии!», «За права корсиканского народа!», «Найдите политическое решение!», «Французское государство, вон из Корсики!», – добавил он.

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