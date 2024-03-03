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Глава Госфонда Гималай Мамишов инфаркт не переносил

Глава Госфонда Гималай Мамишов инфаркт не переносил

Распространенная на некоторых страницах информация о том, что у председателя Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималая Мамишова якобы случился инфаркт во время поездки в Швейцарию, не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении Госфонда.

Отмечается, что председатель фонда находился с рабочим визитом в Швейцарии. В ходе визита он обсудил вопросы сотрудничества между профильными институтами двух стран.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Фондом и Международной ассоциацией социального обеспечения (ISSA), членом которой являются около 350 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран мира.

«Председатель Госфонда в настоящее время находится в Баку, каких либо беспокойств по поводу здоровья нет», – добавили в учреждении.

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