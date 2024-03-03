Фидан настаивает на интенсификации диалога по Сирии с Россией

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Турция и России должны теснее и подробнее вести диалог по Сирии. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан на закрытии Антальского дипломатического форума, комментируя состоявшиеся ранее на площадке форума переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«По Сирии есть много вопросов. В этом плане нам нужно теснее вести диалог и обмен мнениями. В этом плане действительно есть необходимость посвятить этому обсуждению время. И мы [с Лавровым] договорились вести эту работу. Потому что и вопрос возвращения беженцев, и подготовки новой конституции, и антитеррора сейчас находятся в замороженном состоянии в Сирии. Нам нужно ускорить работу по этим темам. Они напрямую касаются нацбезопасности Турции», – сказал он.