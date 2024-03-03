СМИ: Российские суда столкнулись с проблемами при переходе через Босфор

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У России возникли проблемы с проходом некоторых судов через Босфор. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра».

Так, балкер GRUMANT уже 3 суток простаивает перед Босфором, меняет места стоянки. 28 февраля судно загружалось в Севастополе ворованным украинским зерном, ушло в тот же день приблизительно с грузом 20000 тонн.

Балкер ZAFAR перед Босфором находится двое суток. Это судно 25 февраля вывели из порта Севастополя два буксира после загрузки 35800 тонн ворованного зерна.

Стоит отметить, что через пролив не смогли пройти два военных транспорта. Перевозящие из Сирии оружие и боеприпасы российские военные транспорты YAZ и SPARTA IV вечером 26 февраля развернулись на 180 градусов и пошли на юг. По состоянию на 2 марта YAZ находится в сирийском порту Тартус, где SPARTA IV – неизвестно.

Предположительно, Турция спустя два года после начала войны РФ против Украины начала реагировать на скрытные перевозки Россией оружия и ворованного зерна.