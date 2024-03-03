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Спасатели помогли в Баку трехлетнему ребенку (видео)

Спасатели помогли в Баку трехлетнему ребенку (видео)

Сотрудники МЧС спасли в Хатаинском районе Баку трехлетнего ребенка, оказавшегося в квартире за закрытой дверью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что на горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в Хатаинском районе города Баку в квартире за закрытой дверью в беспомощном положении оказался несовершеннолетний.

По вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра МЧС.

Они через окно проникли в квартиру, расположенную на 2-м этаже девятиэтажного жилого дома, спасли М.Зейналова (2021 г.р.) и передали его членам семьи.

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