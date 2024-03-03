Фидан и Лавров обсудили мирный процесс на Южном Кавказе |
Подорвавшийся на мине в агдамском селе находится в тяжелом состоянии (обновлено) |
Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении |
Китай готов способствовать диалогу Россия-Украина |
Правительство Пакистана возглавил Шахбаз Шариф |
В Ходжалы обнаружены останки еще одного человека |
Число жертв российского удара по дому в Одессе достигло 9 (видео) |
Судан отказал Ирану в строительстве военно-морской базы |
За сутки украинцы подбили 16 вражеских танков |
Главное Политика

Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении

Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении

Зангезурский коридор может стать важным средством укрепления доверия и миростроительства между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского форума дипломатии представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков, которого цитирует «Репорт».

Выступая на сессии «Новая динамика сотрудничества в Евразии» он подчеркнул, что помимо чисто экономической выгоды, восстановление транспортного сообщения между странами в постконфликтной обстановке может также сыграть роль важной меры по укреплению доверия и стать эффективным инструментом для построения мира.

«Ярким примером тому является проект Зангезурского коридора, который может не только наладить прямое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном, но и положить конец экономической изоляции Армении в регионе.

К тому же, реализация данного проекта принесет пользу и полностью отвечает интересам других стран региона, в первую очередь Турции, России и Ирана.

Помимо этого, Зангезурский коридор может стать альтернативным маршрутом уже действующего транс-каспийского международного срединного коридора (Trans-Caspian International Middle Corridor), соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию и Южный Кавказ по территории Азербайджана и Грузии», – подчеркнул представитель президента.

«Надеемся, что Ереван, который вот уже более трех лет уклоняется от выполнения взятого на себя обязательства и фактически блокирует восстановление транспортного сообщения через Зангезур, осознает наконец всю выгоду данного проекта и для Армении. В противном случае вожделенный «перекресток» рискует так и остаться региональным тупиком», – заключил Э.Амирбеков.

Теги:
Из этой рубрики
Фидан и Лавров обсудили мирный процесс на Южном Кавказе
Политика

Фидан и Лавров обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

2024/03/03, 14:46
Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении
Политика

Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении

2024/03/03, 14:13
Китай готов способствовать диалогу Россия-Украина
Политика

Китай готов способствовать диалогу Россия-Украина

2024/03/03, 14:00
Перехваченный разговор военных может осложнить отношения Берлин-НАТО
Политика

Перехваченный разговор военных может осложнить отношения Берлин-НАТО

2024/03/03, 10:57
Байрамов и Нуртлеу обсудили аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном
Политика

Байрамов и Нуртлеу обсудили аспекты стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном

2024/03/02, 21:50
Байрамов заявил о заинтересованности Баку в сотрудничестве с Анкарой в сфере военной безопасности
Политика

Байрамов заявил о заинтересованности Баку в сотрудничестве с Анкарой в сфере военной безопасности

2024/03/02, 19:41
Лавров выдвинул ультиматум Еревану
Политика

Лавров выдвинул ультиматум Еревану

2024/03/02, 16:31
Байрамов провел переговоры с главой МИД Люксембурга
Политика

Байрамов провел переговоры с главой МИД Люксембурга

2024/03/02, 16:25
Джейхун Байрамов встретился со своим албанским коллегой в Турции
Политика

Джейхун Байрамов встретился со своим албанским коллегой в Турции

2024/03/02, 13:42