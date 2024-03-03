Амирбеков: Зангезурский коридор положит конец изоляции Армении

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Зангезурский коридор может стать важным средством укрепления доверия и миростроительства между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского форума дипломатии представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков, которого цитирует «Репорт».

Выступая на сессии «Новая динамика сотрудничества в Евразии» он подчеркнул, что помимо чисто экономической выгоды, восстановление транспортного сообщения между странами в постконфликтной обстановке может также сыграть роль важной меры по укреплению доверия и стать эффективным инструментом для построения мира.

«Ярким примером тому является проект Зангезурского коридора, который может не только наладить прямое транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном, но и положить конец экономической изоляции Армении в регионе.

К тому же, реализация данного проекта принесет пользу и полностью отвечает интересам других стран региона, в первую очередь Турции, России и Ирана.

Помимо этого, Зангезурский коридор может стать альтернативным маршрутом уже действующего транс-каспийского международного срединного коридора (Trans-Caspian International Middle Corridor), соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию и Южный Кавказ по территории Азербайджана и Грузии», – подчеркнул представитель президента.

«Надеемся, что Ереван, который вот уже более трех лет уклоняется от выполнения взятого на себя обязательства и фактически блокирует восстановление транспортного сообщения через Зангезур, осознает наконец всю выгоду данного проекта и для Армении. В противном случае вожделенный «перекресток» рискует так и остаться региональным тупиком», – заключил Э.Амирбеков.