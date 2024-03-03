Китай готов способствовать диалогу Россия-Украина

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Китай готов продолжать усилия по содействию мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным в Москве.

«Китай готов продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, посредничеству между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, достижению консенсуса и содействию окончательному политическому урегулированию украинского кризиса»,- приводит его слова сайт китайского МИД.

Спецпредставитель правительства КНР также подчеркнул, что «исторический опыт свидетельствует, что любой конфликт в конечном итоге должен решаться путем переговоров, а чем острее противоречия, тем больше потребность в усилиях по диалогу».

Ли Хуэй подчеркнул, что Пекин и Москва должны способствовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений.

«Обе стороны должны руководствоваться основополагающим важным консенсусом, достигнутым главами государств двух стран, и содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений», – сказал спецпредставитель КНР.

Как указало ведомство, Ли Хуэй и Галузин отметили, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией и начинаются перекрестные годы культуры.