Корсиканский протестующий требует от Парижа прекращения репрессий

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Коллектив Patriotti, объединяющий бывших политзаключенных, и ассоциация Associu Sulidarita, защищающая политзаключенных, призвали народ Корсики к демонстрации. Они требуют прекращения уже давно продолжающихся французских репрессий. Есть политзаключенные, незаконных арестов становится все больше, даже если люди открывают двери, полиция все равно ломает двери, как будто там взрывчатка, надевает на наших активистов наручники на глазах у их детей, бьет их ногами по голове. Наших активистов держат в тюрьмах Парижа и Марселя.

Об этом сказал пресс-секретарь Patriotti Жан-Филипп Антолини во время проходящей в Бастии демонстрации протеста в поддержку задержанных полицией корсиканских активистов. Он заявил, что сегодня французское государство должно осознать свою ответственность и принять во внимание нынешнюю политическую ситуацию на Корсике. В течение нескольких лет 60 процентов населения голосуют за независимость Корсики.

«Мы требуем признания элементарных, фундаментальных прав народа Корсики. Эти права сегодня не признаются. Мы требуем, чтобы наш народ достойно трудился на принадлежащих им землях. Расселяя мигрантов на Корсике, французское государство меняет демографический состав острова. За последние годы население Корсики выросло на 40 процентов, и произошло это только за счет прибытия мигрантов. Какая страна приемлет такую ситуацию?! Это приведет к исчезновению нашего народа, его языка и культуры. Проводя сегодня эту демонстрацию, мы хотим, чтобы права нашего народа были признаны», – подчеркнул Ж.Ф. Антолини, которого цитирует «Азертадж».