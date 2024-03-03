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Стражи порядка обнаружили в Сураханском районе оружие и боеприпасы (видео)

Стражи порядка обнаружили в Сураханском районе оружие и боеприпасы (видео)

В поселке Бюльбюля Сураханского района города Баку обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Соответствующая информация поступила на службу «112» ведомства. По вызову были задействованы силы Службы спасения особого риска МЧС.

При осмотре места происшествия были обнаружены пригодная для боевого применения 1 ручная граната РГ-42 без взрывателя, 1 запал УЗРГМ, 1 патрон для винтовки 36 калибра, 8 малокалиберных патронов 5х45 мм и 1 охотничье ружье MPT-3.

Припасы были взяты с территории для дальнейшей утилизации.

Во время дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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