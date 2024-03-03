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Военный эксперт раскрыл причину уничтожения российской авиации

Военный эксперт раскрыл причину уничтожения российской авиации

Рекордное количество уничтоженных российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 – 15 самолетов за вторую половину февраля и начало марта – связано с тем, что накануне президентских выборов в России оккупационная армия существенно активизировалась, в том числе в плане применения авиации. Большее количество самолетовылетов приводит к большим потерям врага.

Украинские Силы обороны успешно применяют против российской авиации зенитно-ракетные комплексы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

«Дело в том, что в последнее время россияне увеличили количество самолетовылетов, буквально на порядок. Потому что стоит задача забросать переднюю линию фронта достаточным количеством КАБов. И это приводит к увеличению вероятности уничтожения самолетов нашими ЗРК. Это естественный процесс – чем больше самолетов вылетает, тем больше их уничтожается», – пояснил эксперт.

По его словам, защитники Украины применяют «стандартный способ уничтожения» вражеской авиации, а именно – зенитно-ракетные комплексы.

«У нас есть Зенитно-ракетные войска в составе Воздушных сил Украины под руководством толковых генералов. У них есть порядка полудесятка механизмов уничтожения. От старых советских C-200, С-300 вплоть до новых Patriot, которые могут выполнять эти задачи. Дальность уничтожения самолетов от 70 до 120 километров», – рассказал Свитан.

Рекорд по сбитию российских Су-34 он назвал «рутинной работой», но благодаря ей «за эти две недели мы уже уничтожили больше годового производства Су-34».

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