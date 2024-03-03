Альберини обвинил СМИ Франции в распространении дезинформации

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Основная цель нашей демонстрации — выразить протест против ареста корсиканских активистов движения за независимость и поддержать их. Они стали объектом преследования со стороны французского государства, полиция взорвала двери их домов. Один из этих активистов является экспертом по бухгалтерскому учету. Они совершили акт насилия, бросив его на пол на глазах у ребенка, и обыскали его дом. Подобные действия недопустимы.

Об этом сказал Паскаль Альберини, участник акции протеста в поддержку задержанных полицией в Бастии корсиканцев.

«Сегодня мы не доверяем французской прессе. Французские СМИ, находящиеся в руках миллиардеров, не слышат голоса народа, не принимают его во внимание, права людей попираются», – заявил участник демонстрации, отметив, что французские СМИ распространяют дезинформацию. Его слова приводит «Азертадж».