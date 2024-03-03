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Чемпионат России завершился убедительной победой Лалы Крамаренко (фото)

Чемпионат России завершился убедительной победой Лалы Крамаренко (фото)

«Художница» Лала Крамаренко одержала победы во всех видах индивидуальной программы на чемпионате России, который проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

С учетом золота в индивидуальном многоборье Крамаренко была абсолютным лидером соревнований, уточняет «Российская газета».

За упражнение с обручем 19-летняя Лала получила 44,600 балла. Второй стала Арина Янковская, набравшая 44,500 балла, на третьей строчке расположилась Ксения Колядина (44,050).

В финале упражнения с мячом тройка лучших выглядела так: Крамаренко – 44,850, Ксения Колядина – 43,200, Николь Дис Римачин – 41,950.

За выступление с булавами Крамаренко получила 46,700 балла. На второй строчке расположилась Ксения Колядина (44,400), тройку лучших замкнула Софья Копылова (43,850).

В заключительном виде – ленте – Лала Крамаренко победила с результатом 44,100 балла. Второй стала Александра Скубова (43,850), третьей – Карина Киреева (42,600).

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.

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