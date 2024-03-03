Чемпионат России завершился убедительной победой Лалы Крамаренко (фото)

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«Художница» Лала Крамаренко одержала победы во всех видах индивидуальной программы на чемпионате России, который проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер.

С учетом золота в индивидуальном многоборье Крамаренко была абсолютным лидером соревнований, уточняет «Российская газета».

За упражнение с обручем 19-летняя Лала получила 44,600 балла. Второй стала Арина Янковская, набравшая 44,500 балла, на третьей строчке расположилась Ксения Колядина (44,050).

В финале упражнения с мячом тройка лучших выглядела так: Крамаренко – 44,850, Ксения Колядина – 43,200, Николь Дис Римачин – 41,950.

За выступление с булавами Крамаренко получила 46,700 балла. На второй строчке расположилась Ксения Колядина (44,400), тройку лучших замкнула Софья Копылова (43,850).

В заключительном виде – ленте – Лала Крамаренко победила с результатом 44,100 балла. Второй стала Александра Скубова (43,850), третьей – Карина Киреева (42,600).

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.