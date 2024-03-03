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Леброн Джеймс установил рекорд НБА

Леброн Джеймс установил рекорд НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Денверу Наггетс» со счетом 114:124 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой гостей Никола Йокич — 36 очков. В составе хозяев наилучшую результативность продемонстрировал Леброн Джеймс — 26. Американец первым преодолел отметку 40 тыс. очков в НБА.

В феврале 2023 года он побил рекорд НБА по по количеству набранных очков, превзойдя державшееся с 1989 года достижение Карима Абдул-Джаббара (38387).

В активе 39-летнего Джеймса четыре титула чемпиона НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Также он по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс дважды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012).

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