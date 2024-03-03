Сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение в Монголии

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Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в воскресенье в западной части Монголии примерно в 340 км от границы с Россией. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 00:08 по Москве землетрясения находился примерно в 26 км юго-восточнее населенного пункта Чулуут и примерно в 336 км к югу от озера Хубсугул, находящегося на юго-западе Байкальской рифтовой зоны.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 7,6 балла по шкале MSK-64.