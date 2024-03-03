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Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию

Экс-глава Пентагона и ЦРУ предрек нападение России на Грузию

В случае успеха военной кампании в Украине президент России Владимир Путин изберет своей следующей целью Грузию.

Об этом заявил бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта в интервью изданию «Голос Америки».

«Поэтому совершенно важно, чтобы США попытались работать с Грузией для обеспечения ее безопасности», – считает он. Леон Панетта добавил, что, кроме Грузии, Путин может начать агрессию против стран НАТО, граничащих с Россией.

Он подчеркнул, что главная цель Путина – подорвать демократию в США, а также подорвать демократию в других странах.

«Очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения», — заявил Панетта.

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