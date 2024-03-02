Гагаузия вслед за Приднестровьем обратилась к России за помощью

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Башкан (глава) Гагаузской автономии в составе Молдовы Евгения Гуцул и руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов в пятницу, 1 марта, побывали в Москве. В российской столице их приняла глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Евгения Гуцул посетовала, что права жителей Гагаузии притесняются центральными властями Молдовы, а автономия хочет и дальше развивать отношения с Россией, поэтому просит помощи, в частности возобновление прямого транспортного сообщения между Молдовой и Россией.

Визит лидеров Гагаузии в Москву пришелся на второй день после «Съезда депутатов всех уровней» самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республики» (ПМР). Его делегаты также попросили Москву о поддержке.