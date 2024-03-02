США впервые сбросили с воздуха гумпомощь жителям Газы

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США впервые организовали сброс с воздуха гуманитарной помощи для жителей сектора Газа после того, как эту операцию анонсировал президент страны Джо Байден. Об этом 2 марта сообщает телеканал CNN.

«США начали сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в Газу, согласно двум американским чиновникам», — заявил телеканал.

Отмечается, что для сбросов грузов были задействованы три американских военно-транспортных самолета C-130 «Геркулес», каждый из которых доставил по 22 блока с едой. При этом медикаментов и воды палестинцам доставлено не было, уточняет СМИ.

Помимо США сброс гуманитарной помощи с воздуха в анклаве уже осуществляют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Иордания.