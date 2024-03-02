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Азербайджан и Грузия создают совместное предприятие для управления ж/д «Баку-Тбилиси-Карс»

Азербайджан и Грузия создают совместное предприятие для управления ж/д "Баку-Тбилиси-Карс"

Согласно соответствующему документу, подписанному между правительствами Азербайджана и Грузии, будет создано совместное предприятие для управления железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Работа в этом направлении уже начата, подготовлены юридические документы, и в ближайшие дни ожидается создание совместного предприятия. Совместное предприятие создается на условиях владения сторонами 50-процентной доли в нем.

Об этом журналистам сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

По его словам, после полного завершения работ по проекту все операции будут осуществляться этим предприятием.

«Основная работа совместного предприятия заключается в выполнении работ, связанных с проектом, установлении тарифов на грузоперевозки, перевозку грузов и решении оперативных вопросов в целом»,- цитирует его «Тренд».

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