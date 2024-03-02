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Таможня Литвы будет конфисковывать машины с российскими номерами

В Литве захотели конфисковать машины с российскими номерами. Соответствующее сообщение появилось на сайте таможенной службы.

Люди, управляющие автомобилями с российскими регистрационными номерами, должны поставить их на учет или покинуть страну до 11 марта. В противном случае владельцев данных транспортных средств будут ожидать штраф и конфискация имущества. «С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях», — уточняется в сообщении.

В то же время отмечается, что автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее, могут находиться в стране в течение 24 часов. При этом в машине должен присутствовать владелец, иначе проезд в Литву будет закрыт.

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