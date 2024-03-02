Байрамов заявил о заинтересованности Баку в сотрудничестве с Анкарой в сфере военной безопасности

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Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере военной безопасности, и в этом направлении предпринимаются конкретные шаги.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье.

«Здесь существуют различные формы сотрудничества. Оно включает в себя закупку вооружения, произведенного в Турции, создание совместного военного производства обеих стран в Азербайджане, а также участие азербайджанских специалистов в крупных проектах Турции. Каждое из них в отдельности имеет большое значение, и по всем направлениям приняты важные решения», – цитирует его «Репорт».