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В WhatsApp появится еще одна новая функция

В WhatsApp появится еще одна новая функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp внедрили еще одну новую функцию. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что у пользователей появится возможность управлять диалогами из сторонних платформ. Отмечается, что данная опция позволит клиентам приложения выбирать интеграцию только с теми сервисами, которым они доверяют.

Для наглядности эксперты привели скриншот бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.6.2. На размещенном фото виден раздел Third-party chats (в переводе с английского — сторонние чаты). Под ним расположены кнопки Turn off (в переводе с английского — отключить) и Selected apps (в переводе с английского — выбранные приложения). При этом специалисты уточнили, что в случае отключения совместимости чатов с другими сервисами пользователи не смогут отправлять или получать сообщения в сторонних сервисах.

Новая функция находится в стадии разработки и будет доступна в грядущем обновлении приложения.

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