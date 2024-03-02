Бывший замглавы МИД России на федеральном канале признал провал «СВО» (видео)

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Генеральный директор группы компаний «Первые лица», бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров в эфире программы «Место встречи» на российском федеральном канале НТВ заявил о провале т.н. «СВО» России в Украине. Об этом сообщает Minval.

«Россия за два года не сумела реализовать ни одну из целей, заявленных 24 февраля 2022 года. Возьмите текст обращения Владимира Владимировича Путина и внимательно прочтите. «Освобождение» Мариуполя – это не цель. Цели были другие. И именно поэтому война будет продолжаться еще очень долго», – заявил Федоров вопреки стремлению ведущих перебить «чрезмерно разговорчивого» эксперта.