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Бывший замглавы МИД России на федеральном канале признал провал «СВО» (видео)

Бывший замглавы МИД России на федеральном канале признал провал «СВО» (видео)

Генеральный директор группы компаний «Первые лица», бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров в эфире программы «Место встречи» на российском федеральном канале НТВ заявил о провале т.н. «СВО» России в Украине. Об этом сообщает Minval.

«Россия за два года не сумела реализовать ни одну из целей, заявленных 24 февраля 2022 года. Возьмите текст обращения Владимира Владимировича Путина и внимательно прочтите. «Освобождение» Мариуполя – это не цель. Цели были другие. И именно поэтому война будет продолжаться еще очень долго», – заявил Федоров вопреки стремлению ведущих перебить «чрезмерно разговорчивого» эксперта.

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