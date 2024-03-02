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Навального отравили условным «Новичком»

Навального отравили условным «Новичком»

Политика Алексея Навального, вероятнее всего, отравили, заявил расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев в интервью журналисту Михаилу Зыгарю.

«Я считаю, что это точно условный «Новичок». Потому что то, что они «Новичком» пытались сделать в 2020 году, очень вероятно и очень возможно попробовали закончить — тем же способом, — сказал Грозев. — Потому что иначе остается очередное незаконченное убийство «Новичком», в который они вложили столько лет и столько денег, что оставить это [дело] незаконченным нельзя». Он отметил, что это предположение — не результат расследования, а его аналитический вывод.

Убийства политзаключенных и оппозиционеров могут продолжиться, добавил Грозев.

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