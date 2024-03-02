В Германии заявили о подлинности записи, слитой Симоньян

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Немецкие СМИ подтвердили подлинность аудиозаписи переговоров командиров ВВС Германии об ударах по Крымскому мосту.

В разговоре, который опубликовала глава пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян, как утверждается, участвуют сразу четыре «высокопоставленных офицеров бундесвера». По словам Симоньян, их телефонный разговор состоялся ещё 19 февраля. Бундесвер пока что не подтвердил подлинность записи, однако есть основания считать, что она не фейковая.

«Мы проверяем, были ли перехвачены сообщения внутри вооружённых сил. Федеральное управление военной контрразведывательной службы инициировало все необходимые меры. Мы не можем ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены», — сообщили BILD в Министерстве обороны ФРГ.

На записи четверо «офицеров бундесвера» обсуждают возможности крылатой ракеты Taurus. В разговоре, в частности, звучит предположение, что вместе с этими ракетами в Украину также придётся отправлять военных из Германии.

Кроме того, собеседники говорили о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. По словам участников разговора, атака с использованием небольшого числа ракет, по всей вероятности, не разрушит мост.

По информации BILD, один из офицеров, который участвовал в разговоре, в тот момент находился в отеле в Сингапуре. Не исключено, что в его номере была установлена прослушка. При этом точной информации, кому и как именно удалось перехватить разговор, пока что нет.

Канцлер Олаф Шольц отвергает возможность передачи ракет Taurus в Украину, поскольку, по его словам, для их запуска потребуется помощь солдат бундесвера, который пока что не намерен участвовать в военных действиях.