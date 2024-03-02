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Путин потребовал от ФСБ не допустить мятежа во время похорон Алексея Навального

Путин потребовал от ФСБ не допустить мятежа во время похорон Алексея Навального

Издание The Moscow Times со ссылкой на свои источники в Кремле пишет, что Владимир Путин в преддверии похорон оппозиционера несколько раз встречался с сотрудниками ФСБ и МВД и призывал их не допустить мятежа.

«Похороны Навального — стресс-тест для российской власти. Эта тема была одной из важнейших на совещаниях с участием чиновников Кремля, генералов ФСБ и МВД», — рассказал журналистам источник.

По его словам, перед спецслужбами и силовиками была поставлена задача — провести «операцию по защите конституционного строя от угроз». В частности, Путин не хотел допустить, чтобы возникли исторические параллели с похоронами советского диссидента Андрея Сахарова в 1989 году.

«Спецслужбы работают по своему плану. А государственным СМИ была дана команда забить эфир в том числе выступлением президента с обещанием триллионных инвестиций, а также рассказами о том, что новая элита — простой народ», — заявил источник.

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