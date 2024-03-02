Путин потребовал от ФСБ не допустить мятежа во время похорон Алексея Навального

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Издание The Moscow Times со ссылкой на свои источники в Кремле пишет, что Владимир Путин в преддверии похорон оппозиционера несколько раз встречался с сотрудниками ФСБ и МВД и призывал их не допустить мятежа.

«Похороны Навального — стресс-тест для российской власти. Эта тема была одной из важнейших на совещаниях с участием чиновников Кремля, генералов ФСБ и МВД», — рассказал журналистам источник.

По его словам, перед спецслужбами и силовиками была поставлена задача — провести «операцию по защите конституционного строя от угроз». В частности, Путин не хотел допустить, чтобы возникли исторические параллели с похоронами советского диссидента Андрея Сахарова в 1989 году.

«Спецслужбы работают по своему плану. А государственным СМИ была дана команда забить эфир в том числе выступлением президента с обещанием триллионных инвестиций, а также рассказами о том, что новая элита — простой народ», — заявил источник.