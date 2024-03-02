В Ливане назвали способ остановки конфликта в секторе Газа

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Вооруженный конфликт в секторе Газа остановит прекращение поставок оружия Израилю Соединенными Штатами и другими странами Запада. Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, передает РИА Новости.

«До тех пор пока Запад и, главное, США не пойдут на такой шаг, израильская агрессия будет продолжаться и может перерасти в региональную войну, если Израиль совершит нападение на Ливан», — высказал мнение дипломат.

По его словам, если верить заявления членов правительства Израиля, то эта страна планирует вести более интенсивные бои на юге.

Хабиб добавил, что Бейрут готов заключить соглашение с Тель-Авивом, которое обеспечит безопасность на общей границе и позволит беженцам вернуться в свои дома.

Министр подчеркнул, что израильские войска должны покинуть районы Шебаа и Кфар-Шуба, «оккупированные во время арабо-израильской войны в 1967 году».