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Главное Общество

Вынесен приговор спортсмену, избившему ветерана Отечественной войны

Вынесен приговор спортсмену, избившему ветерана Отечественной войны

Вынесен приговор в отношении спортсмена Равана Набизаде, нанесшего травмы сотруднику Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, ветерану Отечественной войны Намигу Бабаеву.

На прошедшем в Бинагадинском районном суде заседании Р.Набизаде приговорили к 3 годам и 1 месяцу ограничения свободы путем ношения электронного браслета, сообщает Report.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Профессиональный спортсмен по единоборствам, участник Отечественной войны Р.Набизаде пришел в комиссию с целью определения степени инвалидности. Он попытался пройти медосмотр вне очереди. Сотрудник Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, старший инструктор Н.Бабаев подошел к нему с намерением успокоить и разъяснить ситуацию, но подвергся нападению со стороны спортсмена. В результате у Н.Бабаева была сломана челюсть, выбиты зубы.

Набизаде было предъявлено обвинение по статьям 127.2.3 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 221 (хулиганство) УК АР.

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