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Главное Общество

В Баку ожидается 12 градусов тепла

В Баку ожидается 12 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 3 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 7-12 ° тепла. В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром иногда туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2°мороза до 3 ° тепла.

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