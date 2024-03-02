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Aydınlık: Эрдоган, Асад и Путин встретятся в Москве

Aydınlık: Эрдоган, Асад и Путин встретятся в Москве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад в ближайшее время могут провести переговоры в столице РФ. Об этом сообщила газета Aydınlık, сославшись на данные журналиста Четинера Чена.

В материале отмечается, что встреча может состояться при содействии российского президента Владимира Путина. По информации издания, окончательная дата мероприятия будет согласована в ходе его визита в Турцию.

«Скоро Путин приедет в Турцию, по итогам визита будет назначена дата и организована встреча Эрдогана и Асада в Москве. Лично я с удовольствием и любопытством слежу за развитием событий», — процитировала газета Чена.

Однако турецкое руководство пока не делало никаких официальных заявлений по этому поводу.

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