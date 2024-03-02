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Джейхун Байрамов призвал Армению не подрывать мирный процесс

Джейхун Байрамов призвал Армению не подрывать мирный процесс

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид в рамках проводимого в Турции Анталийского дипломатического форума.

Министр поделился публикацией в своем официальном аккаунте в социальной сети «X».

Джейхун Байрамов выступил с призывом относительно армяно-азербайджанского мирного процесса.

«Армения должна воздерживаться от подстрекательских выражений и заявлений, чтобы еще больше не подрывать азербайджано-армянский мирный процесс и нормализацию», – отметил он.

Министр добавил, что на встрече были обсуждены региональные и международные события.

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