Навального похоронили. Вопросы остались

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У людей политически непристрастных, грамотных и не очень, верующих и неверующих неожиданная смерть оппозиционного политика Алексея Навального вызывает нормальное, для адекватного человека, сочувствие и недоумение. А вот «пляски на костях» и различного рода инсинуации – как политические, так и «бытовые», – вызывают брезгливость, раздражение и растерянность, от кого бы они ни исходили: что же происходит с людьми в этом обезумевшем мире?

А происходит следующее: у кого-то горе, а кто-то устраивает шоу с целью максимально накопить политический капитал. Навального в его последний земной путь провожали и одни, и другие. И еще, вероятно, мысленно те, кто не был на церемонии прощания – не имеет значения, политические сторонники или противники усопшего, или вовсе не вникавшие в его оппозиционную деятельность. Главное, что во цвете лет, на 48-ом году жизни, из нее ушел человек, причем, не на воле, а в заключении, что породило множество вопросов о его смерти, виновных или не виновных в ней.

Задаваться вопросом, что именно побудило Алексея Навального пройти путь оппозиционера со столь трагичным финалом, кем он был на самом деле – убежденным борцом с режимом или политиком, затеявшим собственную опасную «тяжбу» с властью, либо удовлетворял чужие интересы – мы не будем. Из фактов, домыслов, прямой речи, приведенных ниже, читатель может сделать свои – ошибочные или не ошибочные – выводы.

Итак, Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы. «Голос Америки» сообщает, что на похоронах присутствовали мать и отец оппозиционного политика. Супруги Юлии не было — она находится за пределами России. В соцсети X вдова Навального написала: «Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, получится у меня или нет, но я постараюсь».

Отпевание прошло в храме «Утоли моя печали» в районе Марьино, на юго-востоке Москвы. Своей очереди проститься с политиком у храма дожидались тысячи людей. «Настоящее время» сообщает, что когда из храма выносили гроб с телом оппозиционера, собравшиеся начали скандировать «Навальный», «Не простим» и «Путин – убийца!».

Лента. ру добавляет, что гроб с телом опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры и заглавную песню «Терминатора-2». На панихиде по Навальному были замечены послы США, Франции, Германии, Канады. Также журналисты обратили внимание на машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.

Пока сообщений о беспорядках и задержании людей, пришедших проститься с Навальным, не поступало. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя похороны Навального, заявил, что Кремлю нечего сказать родным умершего, и воздержался от оценок людей, собравшихся у храма в Москве. Песков не стал давать и оценок прошлой деятельности Навального. «Нет, (Кремль) не может (дать оценок)», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В разговоре с Песковым журналисты упомянули и призывы сторонников Навального проводить акции «по всей России». В ответ на это представитель Кремля напомнил о необходимости соблюдать закон. По его словам, любые несанкционированные собрания будут рассматриваться как нарушения закона, соответственно их участники понесут ответственность.

Таким образом, прогноз оппозиционных к властям России СМИ (включая иностранные) – не оправдался: задержаний и устрашения присутствующих не было. Также неизвестно, соответствуют ли действительности сообщения, что студентам ряда московских вузов пригрозили отчислением или давлением со стороны силовиков за «присутствие на мероприятиях вне университета» и участие в акциях по случаю похорон Алексея Навального. И «тихие проводы» в семейном кругу, на которых «настаивали власти», не состоялись – Навального провожали тысячи человек.

На Западе и в среде сторонников Навального на родине утверждают, что «его убил Путин». На сей раз официальная причина смерти – «от естественных причин», установленная соответствующими структурами после вскрытия тела, – на удивление совпала с заявлением Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, сказавшего, что смерть наступила «из-за тромба». «Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб из-за тромба. И это более или менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная (смерть)», – сообщил он. Заметим, что в официальном медицинском заключении причиной смерти названы «естественные причины».

Супруга Навального – Юлия, заявила в Европарламенте, что ее мужа «убил Путин», и его тело не выдавали родственникам из-за желания скрыть следы яда. Песков назвал это заявление «хамским»: «Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев». Песков также подчеркнул голословность подобных утверждений, поскольку они «ничем не подтверждены». «И в данном случае, – сказал он, – только по этическим соображениям я не могу оценить как следует эти слова».

Ранее Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал «абсурдными» заявления сторонников Навального о том, что Кремль оказывал давление на семью политика: его сторонники распространили информацию, в соответствии с которой некий следователь потребовал от матери Навального в течение трех часов согласиться на тайные похороны. В противном случае он пригрозил захоронить тело прямо в колонии: Юлия Навальная заявила, что за действиями следователей, отказывавшихся (или якобы отказывавшихся) выдать тело стоит Владимир Путин. В тот же день тело Навального отдали матери.

В продолжение темы реакции высокопоставленных официальных лиц России приведем еще два комментария. Barents Observer связалось с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, чтобы узнать его мнение об обвинениях ФСБ в убийстве Навального, а также о том, кто, по его мнению, виновен в произошедшем. Патрушев напомнил, что в настоящее время в ФСБ он не работает, но ее обвиняют совершенно безответственно, и «самый интерес у кого есть, чтобы лишить жизни Навального, был именно у Америки. Так что вы туда и направляйте свои взоры, ведите свои расследования о том, что там произошло. Спасибо».

РосСМИ распространили прямую речь зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявившего: вдова Алексея Навального выглядит такой счастливой, что создается впечатление, будто она «ждала этого события все эти годы». По его мнению, Навальная, видимо, давно хотела «развернуть свою политическую жизнь». Медведев назвал также «удивительными» заявления на Западе о подготовке санкционных пакетов «имени Навального». «… это все уже превратилось в политическую программу. Хотя тот же самый Боррель (глава европейской дипломатии), … уж не ему об этом рассуждать. Я бы на его месте вообще к земле готовился, имея в виду его почтенный возраст», — сказал Медведев, посоветовав начинать договариваться где-нибудь о «стипендиях его имени», а не «какие-то санкционные списки называть именем незнакомого ему человека».

С Алексеем Навальным, заявил высокопоставленный российский чиновник, сейчас «никто не борется», так как человека уже нет в живых. «Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду. Если есть сторонники, ну что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живет», — добавил он.

Отклики Запада на смерь Навального. Распространяя позицию США, «Голос Америки» подчеркивает, что его редакционная статья «отражает точку зрения правительства Соединенных Штатов». А она такова: Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил преследование властями Навального, которое привело к его безвременной кончине, и высоко оценил защиту им демократических принципов. «Более десяти лет российское правительство, Путин, преследовало, травило и заключало в тюрьму Алексея Навального, а теперь сообщает о его смерти. … его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх перед одним человеком только подчеркивают слабость и гниль в самом сердце системы, которую построил Путин».

Президент Джо Байден: «То, что случилось с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. … Путин не только нападает на граждан других стран, как мы видим на примере Украины, он также совершает ужасные преступления против своего народа». По словам Байдена, Навальный знал, что «за это дело стоит бороться и, очевидно, стоит даже умереть».

Европарламент. Он принял резолюцию, в которой сказано: Навальный был убит, а ответственность за его убийство несут российские власти и лично президент Путин.

Вот некоторые тезисы этого документа: «Правительство России и лично Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за убийство их главного оппонента Алексея Навального, и в таких обстоятельствах есть основания поднять вопрос легитимности Владимира Путина».

Европарламент требует: «независимого и прозрачного международного расследования точных обстоятельств смерти Алексея Навального и установления ответственных»; привлечь к ответственности политическое руководство России и ввести санкции против людей, причастных к уголовному преследованию Алексея Навального; немедленно и без каких-либо условий освободить в России всех политических заключенных; призывает российские власти «немедленно прекратить применение пыток»; осуждает «эскалацию нарушений прав человека со стороны российского режима и продолжающиеся репрессии против критиков правительства, правозащитников, антивоенных и экологических активистов и независимых журналистов, а также усиление подавления ЛГБТК-сообществ».

Европарламент призывает Совет ООН по правам человека провести немедленное расследование заключений, пыток и убийств политических оппонентов; отменить репрессивные законы, включая те, которые подразумевают «цензуру правдивой информации об агрессивной войне России против Украины», а также законы о «иностранных агентах» и «нежелательных организациях»; государства-члены ЕС расширить и облегчить программу выдачи гуманитарных виз для российских правозащитников, демократических активистов и независимых журналистов, которым грозит политическое преследование; избегать необоснованного и непропорционального применения ограничительных мер в отношении лиц, ищущих убежища от действующего российского правительства и борющихся против него; упростить для российских диссидентов процессы регистрации организаций и юридических лиц в ЕС, открытие банковских счетов и осуществление других административных потребностей для продолжения их работы в изгнании. И т.д.

Вообще же в резолюции, принятой в связи со смертью Навального, несколько раз упоминается Украина и «агрессивная политика России» против этой страны. Отмечается, что Евросоюз и его партнеры — единомышленники во всем мире должны продолжать политическую, экономическую и военную поддержку Киева.

Австралия. Ее правительство объявило о новых санкциях против трех российских граждан, которых считает ответственными за смерть Алексея Навального – об этом информирует МИД этой страны, возложившей ответственность за случившееся на российские власти.

Чехия. Глава МИД Ян Липавский заявил: «Как Россия ведет себя во внешней политике, так она ведет себя и по отношению к своим гражданам. Она превратилась в жестокое государство, которое убивает людей, мечтающих о лучшем будущем, таких как Немцов, а теперь и Навальный – его посадили в тюрьму и замучили до смерти за сопротивление Путину. Честь его памяти».

Венгрия. Премьер-министр Виктор Орбан, министры его правительства и депутаты правящей коалиции остались сидеть, когда один из депутатов призвал почтить память Навального вставанием, сообщает AFP. Позже Орбан поблагодарил депутатов от правящей коалиции за то, что они «сохранили спокойствие в отношении дела Навального». «Шовинисты не пользуются уважением в венгерском парламенте, и те, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны, не будут пользоваться уважением», — сказал он, имея в виду высказывания Навального в 2008 году. «В остальном — пусть покоится с миром», — добавил Орбан. Напомним, в 2008 году во время вторжения России в Грузию, Навальный действительно оскорбительно высказывался о грузинах, но позже извинялся за свои слова.

Предыстория. Алексей Навальный находился в заключении с 2021 года, после того как суд заменил ему условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушений режима условного осуждения. В марте 2022 года Навального приговорили к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В октябре того же года ему инкриминировали организацию экстремистского сообщества, финансирование экстремизма и призывы к нему. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

До 11 декабря 2023 года Навальный находился в колонии Владимирской области. Оттуда его этапировали в исправительную колонию особого режима № 3 «Полярный волк», которая находится за полярным кругом в поселке Харп. Многие СМИ утверждают, что Навального хотели обменять на Вадима Красикова – офицера ФСБ, отбывающего в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

DW со ссылкой на соратницу оппозиционера Марию Певчих пишет, что Навальный «был убит» в колонии, чтобы не допустить его обмена на Красикова. «Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера, офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального», – сказала она. По ее словам, вечером 15 февраля она получила подтверждение, что переговоры об обмене Красикова на Навального и двух граждан США ведутся и «находятся на финальной стадии». А на следующий день было объявлено о смерти Навального.

Правительство ФРГ не комментирует готовившийся возможный обмен Алексея Навального на Вадима Красикова, заявила в понедельник заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман: «Мы на эту тему не высказываемся». А The Wall Street Journal писала, что в обмен на освобождение из немецкой тюрьмы на родину, вероятно, смогли бы вернуться бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный в РФ в 2020 году к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, а также корреспондент WSJ Эван Гершкович, который с марта находится под арестом по той же статье. Среди кандидатов на обмен заключенными фигурировала и фамилия Алексея Навального.

Сам президент РФ Владимир Путин в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в начале февраля, намекал на готовность обменять на Красикова Эвана Гершковича. Навального в контексте обмена он не упоминал, информирует DW.

Отдел политики Minval.az