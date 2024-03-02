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В Одессе российский дрон попал в многоэтажку есть погибшие и раненные

В Одессе российский дрон попал в многоэтажку есть погибшие и раненные

В Одессе в результате  попадания российского дрона в многоэтажку погибли два человека, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на МВД страны.

Спасатели достали из-под завалов тела двух погибших. Еще семь человек пострадали, среди них – ребенок.

Спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.

«Сейчас есть данные, что на связь не выходят семь жителей многоэтажки. К поискам привлечены кинологи», – заявили в ведомстве.

На месте также работают психологи, развернуты пункты обогрева, поскольку в результате обстрела без теплоснабжения остались около 10 многоквартирных домов.

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