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Рейд в Гейгельском районе: полиция обнаружила оружие и боеприпасы (фото)

Рейд в Гейгельском районе: полиция обнаружила оружие и боеприпасы (фото)

В Гейгельском районе обнаружено огнестрельное оружие и значительное количество боеприпасов,  сообщили в пресс-службе МВД.

В районный отдел полиции (РОП) поступила информация о наличии оружия и боеприпасов в селах Топалгасанли, Борсунлу, Кешкюлю и Молладжалилли района.

На территории указанных населенных пунктов было обнаружено и изъято 688 автоматных патронов различных калибров, магазины и револьвер.

Кроме того, в результате проводимых сотрудниками полиции профилактических мероприятий по выявлению незаконно хранящегося у граждан огнестрельного оружия и предотвращению возможных преступлений в будущем, житель села Шахрияр добровольно передал полиции охотничье ружье ИЖ, не имевшее соответствующих документов.

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