Ильхам Алиев: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов

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У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс», сообщает «Азертадж».

Глава государства отметил: «Потенциал Каспийского моря Азербайджана составляет 157 ГВт, что основано на оценке Международной финансовой корпорации. И мы уже начали идти по этому важному пути. Мы планируем через десять лет использовать ВИЭ в максимальной степени и сократить потребление природного газа внутри страны».