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США извинились перед Ираком за удар по его территории

США извинились перед Ираком за удар по его территории

США принесли извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля этого года в связи с операцией по ликвидации целей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ней организацией. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

По его словам, американская сторона не предупреждала официальный Багдад о нападении на иракские силы безопасности. Официальный представитель Соединенных Штатов принес извинения в связи с этой ситуацией.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби некоторое время назад признал, что американские власти заблаговременно не уведомляли правительство Ирака о планах нанести авиаудары по его территории 3 февраля, и извинился за ошибку.

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