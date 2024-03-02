Байден пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха на Украину (видео)

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Американский президент Джо Байден допустил очередную оговорку, пообещав, что США в ближайшее время начнут с воздуха сбрасывать гуманитарную помощь украинцам, на самом деле имея в виду сектор Газа.

«Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину», — заявил он.

После этого он вновь перепутал Украину с Газой, говоря о планах начать поиски дополнительных способов доставки грузов, которые будут включать в себя морской коридор.