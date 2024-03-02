Григорян: Россия решила не инвестировать в Армению

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За 9 месяцев 2023 года ведущим инвестором Армении стали Объединенные Арабские Эмираты с примерно 250 миллионами долларов, на втором месте не Россия, а Люксембург, на третьем – Россия с менее чем 50 миллионами долларов.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению, отметив, что Армения помимо системы безопасности также диверсифицирует свою экономику.

«Россия решила не инвестировать в Армению, или Армения открылась миру, были созданы большие возможности. Товарооборот с ОАЭ в прошлом году достиг 2,8 млрд долларов, увеличившись примерно на 350% по сравнению с предыдущим годом», – отметил Григорян.

На замечание о том, что экспорт из Армении не диверсифицируется, а наоборот, объемы экспорта в Россию увеличились, Григорян ответил, что проводится работа по поиску новых рынков.

«Мы работаем с ЕС над тем, чтобы привести нашу экономику в соответствие к таким регламентам, чтобы наша продукция стала конкурентоспособной на европейском рынке и соответствовала стандартам ЕС, но мы также ищем и другие рынки», – сказал секретарь Совета министров.