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Григорян о безопасности Армении: В России заявляют – мы не можем, мы заняты

Григорян о безопасности Армении: В России заявляют - мы не можем, мы заняты

ОДКБ не признает международно признанные границы Армении, в этом состоит разница между Россией и ЕС.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению, касаясь официальных заявлений Еревана о заморозке деятельности страны в ОДКБ и причин отклонения предложения о размещении наблюдательной миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе.

«Мы ведем переговоры со всеми партнерами, которые принимают Алматинскую декларацию в качестве основы для конкретизации международно признанных границ между Арменией и Азербайджаном, взаимного признания территориальной целостности и защиты суверенитета Армении», – сказал он.

На замечание о том, что даже если Россия не является хорошим партнером, по некоторым оценкам, власти своими действиями вызывают враждебность России, что может быть очень опасно, секретарь Совбеза ответил, что Армения не предпринимает никаких подобных шагов.

«Мы всего лишь ищем альтернативы. В России иногда косвенно и публично заявляют – мы не можем, мы заняты, у нас нет времени заниматься всеми направлениями. Армения пытается обеспечить свою безопасность, какая тут вражда?», – отметил Григорян.

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