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Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния создадут компанию по прокладке кабеля по дну Черного моря

Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния создадут компанию по прокладке кабеля по дну Черного моря

Власти Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии рассматривают возможность создания совместной компании по прокладке электрокабеля по дну Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии по итогам состоявшейся в Баку министерской встречи, посвященной вопросам зеленой энергетики.

«Представители правительств Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии в формате министерской встречи по развитию зеленой энергетики обсудили в Баку реализацию проекта черноморского подводного кабеля и ключевые вопросы, связанные с этим. Стороны также обсудили детали создания совместной компании и последующие шаги по развитию проекта», – говорится в сообщении.

Первый вице-премьер Грузии, глава Минэкономики Леван Давиташвили, возглавлявший грузинскую делегацию в Баку, назвал подводный электрокабель амбициозной инициативой, которая сыграет решающую роль в обеспечении устойчивой цепи передачи энергии и будет способствовать сотрудничеству между странами – участницами проекта. Проект черноморского кабеля является важным шагом на пути формирования энергетической безопасности, добавили в пресс-службе.

Во встрече также участвовали еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон и представитель правительства Болгарии.

Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и доставки зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. В июне прошлого года о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария. Предполагается, что прокладка кабеля займет три-четыре года.

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