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Немецкие туристы доверились Google Maps и сильно пожалели

Немецкие туристы доверились Google Maps и сильно пожалели

Немецкие туристы заблудились в австралийской пустыне после того, как решили довериться Google Maps.

Как рассказали Филипп Майер и Марсель Шене, карты Google Maps завели их безлюдное место, где их автомобиль застрял в грязи. Из-за отсутствия сотовой связи и ограниченных запасов еды и воды, туристы были вынуждены бросить транспортное средство и идти пешком более недели, чтобы добраться до людей.

«Я чувствовал себя как в кино, как в плохом фильме, но у него счастливый конец», — прокомментировал Майер.

Приятели даже пытались построить небольшой шалаш, но у них ничего не получилось. Кроме того, на пути туристов поджидали разные опасности. Например, в одном ручье, который они пересекали, обитал крокодил.

Представитель Google заявил, что компания рада тому, что немецкие туристы в безопасности, и упомянул, что расследование инцидента продолжается.

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