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Байрамов выступил в панельных дискуссиях на тему «Институционализация в тюркском мире»

Байрамов выступил в панельных дискуссиях на тему "Институционализация в тюркском мире"

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил 1 марта на панельной дискуссии на тему «Институционализация в тюркском мире: Организация тюркских государств (ОТГ) в XXI веке», организованной в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает МИД Азербайджана, Байрамов заявил, что укрепление связей с государствами-членами ОТГ во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Он подчеркнул, что, как заявил глава государства на состоявшейся недавно церемонии инаугурации, тюркский мир – это наша семья.

Отметив, что тюркские государства связаны историческими и культурными традициями, глава МИД констатировал, что укрепление сотрудничества в рамках тюркского мира в различных областях, в том числе политической, экономической, инвестиционной, в сфере безопасности и других, послужит укреплению нашей устойчивости к нынешним изменениям в международной системе. Учитывая, что тюркский мир охватывает обширную географию, на которой проживает около 200 миллионов человек, обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, возможностями, связанными с транспортными маршрутами, возникла необходимость использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

По словам министра, в период возрастания вызовов, связанных с системой международных отношений, особенно с деятельностью международных организаций, возрастает также значение регионального сотрудничества, в том числе в рамках ОТГ. Государствам-членам важно продемонстрировать солидарность в укреплении сотрудничества и реализации совместных проектов, не повторяя предыдущих, допущенных в истории ошибок, отметил Джейхун Байрамов.

Панельная дискуссия продолжилась сессией вопросов и ответов.

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