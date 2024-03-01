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Илон Маск подал в суд на создателей ChatGPT

Илон Маск подал в суд на создателей ChatGPT

Глава Tesla Илон Маск подал в суд на OpenAI и ее CEO Сэма Альтмана за нарушение условий некоммерческого сотрудничества. Маск утверждает, что OpenAI изменила свою миссию по созданию искусственного интеллекта (ИИ) для общего блага и стала преследовать коммерческие цели, в частности в партнерстве с Microsoft, сообщает Reuters.

OpenAI была основана в 2015 году как некоммерческая организация с целью разработки сильного искусственного интеллекта (AGI) с открытым исходным кодом, который был бы доступен всем и не представлял бы угрозы для человечества. Одним из соучредителей компании был Маск, который покинул совет директоров в 2018 году. После OpenAI объявила о создании коммерческого подразделения и заключила соглашение с Microsoft на сумму в $1 млрд, по которому Microsoft получила эксклюзивный доступ к облачной платформе OpenAI и ее продуктам.

Илон Маск считает, что такие шаги противоречат первоначальной цели OpenAI и нарушают договорное соглашение, которое он подписал с компанией в 2015 году. В своем иске он указывает на несколько нарушений со стороны OpenAI и критикует совет директоров компании за недостаток технической компетенции и надзора за разработкой AGI.

Маск высказывает свою обеспокоенность по поводу возможных рисков, связанных с развитием ИИ под контролем коммерческой компании. Он предупреждает, что это может поставить под угрозу общественную безопасность и будущее технологий ИИ.

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