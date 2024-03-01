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Орбан: Время работает на Россию

Орбан: Время работает на Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исходя из ситуации в Украине время работает на Россию.

Его слова передает агентство РИА Новости.

«Хочу прояснить позицию Будапешта по войне (ситуации в Украине). Ввиду того, что здесь на форуме нет представителей Евросоюза, мне хотелось бы сказать, что тут возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, другой вариант – время играет на руку России», — сказал Орбан.

По его словам, Венгрия относительно конфликта в Украине исходит из своих интересов.

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