Евросоюз договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа

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Евросоюз договорился с Азербайджаном об увеличении поставок газа в страны сообщества

Об этом заявила в Баку еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

«Мы сегодня договорились по ряду ключевых вопросов. Во-первых, все партнеры и заинтересованные стороны в этом регионе стремятся увеличить поставки газа из Азербайджана. Это включает в себя увеличение поставок до 20 млрд куб. м к 2027 году. Нам также потребуется модернизировать существующую газовую инфраструктуру», – сказала она.

Во-вторых, по ее словам, «потенциальные поставки из Азербайджана выходят за рамки природного газа». «Мы готовы расширить сотрудничество на рынке электроэнергии», – добавила она.