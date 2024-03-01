СМИ: Франция рассматривает возможность разрешить спецназу пересекать границу Украины

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Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.

Об этом пишет газета Le Monde, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что Франция «молчаливо признавало» присутствие в Украине только сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE). При этом присутствие в Украине вооруженных сил Франции Парижем отрицается. Официально французский спецназ, который подчиняются генштабу, не пересекают украинскую границу.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — пишут журналисты.

Данный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Авторы статьи отмечают, что французское военное присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны РФ.