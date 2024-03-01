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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан в этом году направит на экспорт половину добытого газа

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан в этом году направит на экспорт половину добытого газа

Азербайджан планирует добычу 48 млрд кубометров природного газа в этом году, половина которого будет направлена на экспорт.

Об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на пресс-конференции по итогам 10-й встречи в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-й встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку, сообщает Report.

«Основными направлениями экспорта останутся Турция, Грузия и Европа. В то же время мы несколько увеличим объем экспорта газа», – сказал министр.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в Европу 11,9 млрд кубометров газа, в Турцию – 9,5 млрд кубометров, в Грузию – 2,5 млрд кубометров.

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