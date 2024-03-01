Эрдоган заявил, что усилия Турции наладить диалог РФ и Украины были саботированы

141 Просмотров

Инициативы Турции по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной не были реализованы из-за отсутствия поддержки – фактически саботированы.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальном открытии Антальского дипломатического форума.

«Украинский кризис перешел в свой третий год. Здесь в Анталье был дан старт стамбульскому [мирному] процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом. Историческая возможность добиться мира, уберечь от разрушений и спасти десятки тысяч жизней фактически была упущена, точнее говоря, саботирована», – сказал турецкий лидер.

Он отметил, что кризисы «в Сирии, Йемене, Ливии и в Украине показали, что нынешняя международная система полностью лишена эффективности».