Боян Кумер: Словения считает Азербайджан ключевым партнером в диверсификации поставок энергоносителей

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Словения выбирает Азербайджан в качестве ключевого стратегического партнера в диверсификации поставок энергоносителей.

Об этом заявил министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, передает Trend.

«Наши партнеры играют ключевую роль в усилиях ЕС по диверсификации поставок газа, и Азербайджан был определен в качестве ключевого стратегического партнера», – отметил министр.

Боян Кумер подчеркнул критическую роль газа для экономики континента. «Газ всегда играл решающую роль в энергобалансе Словении и Европы, особенно в промышленном секторе», – добавил он.