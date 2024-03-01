Году Нисанову вручен орден «Достлуг»

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В посольстве Азербайджана в России состоялось вручение ордена «Достлуг» («Дружба») российскому предпринимателю Году Нисанову.

Награду Г. Нисанову вручил посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, передает Report.

Ранее президент Ильхам Алиев подписал распоряжении о награждении Года Нисанова орденом «Достлуг» («Дружба») за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры.

На церемонии вручения Полад Бюльбюль оглы отметил важную роль деятельности азербайджанской диаспоры в России.

«Мы гордимся, что выходцы из Азербайджана достойно представляют нашу Родину. Очень рады вашим успехам и хотим пожелать вам еще больших успехов», – заявил посол.

Год Нисанов отметил, что полученная награда не только его, но и всех азербайджанцев: «Орден дружбы для меня символический. Он не только мой – это награда всех моих соотечественников, которые душой болеют за Азербайджан. Азербайджан – наша частица, частица нашей жизни. Это наш любимый город Баку, и мы этим живем, где бы мы ни были наша судьба связана с Азербайджаном».