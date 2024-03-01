Эрдоган назвал ситуацию в Газе попыткой геноцида

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что происходящее в Газе – это не война, а попытка геноцида.

«То, что происходит в Газе, – это точно не война, это попытка геноцида. Потому что даже у войны есть мораль и закон, которым нужно следовать», – сказал Эрдоган, выступая в пятницу на официальной церемонии открытия Анатолийского дипломатического форума.

По его словам, администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «продолжает свою политику массовых убийств так же безрассудно, как и вчера». Турецкий лидер также добавил, что западные державы, проводящие «лицемерную политику», становятся соучастниками кровопролития.

«Если слова не будут подкреплены действиями, ни остановить угнетение в Палестине, ни обеспечить доверие к международному праву не удастся. Единственный способ покончить с угнетением в Палестине – это создание палестинского государства. Как Турция мы заявили, что готовы к этому. Мы внесем свой вклад в восстановление Газы», – заявил Эрдоган.